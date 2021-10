Milyon-milyong halaga ng shabu ang nasabat sa Pampanga.

PAMPANGA (2nd UPDATE) — Patay ang 4 na Chinese sa isinagawang buy-bust operation Lunes ng umaga sa Angeles City sa lalawigang ito, ayon sa awtoridad.

Nasa higit-kumulang 38 kilo ng hinihinalang shabu, na may halagang aabot sa P262 milyon, ang nakuha sa mga suspek. Isinagawa ang operasyon sa Gadiola St., Punta Verde Subdivision, Pulong Cacutod.

Kinilala ang mga suspek na sina Erbo Ke, Huang Guidong, at Wuyuan Shen, na mga taga-Fujian, China; at si Cai Ya Bing, na taga-Shanxi, China.

Nakuha rin sa kanila ang 4 na kalibre .45 na baril at cellphone.

May babala si Philippine Drug Enforcement Agency chief Wilkins Villaneuva sa mga sangkot na ilegal na gawain.

"I hope this will be the last. We would want a good anti-drug operation na and'yan lang. Pero kung lumaban kayo, patay kayo," aniya.

"I’m sure of that because the PNP (Philippine National Police) and the PDEA are highly trained para makipagbakbakan sa inyo. Ngayon, kung gusto niyo ng away, away tayo!" dagdag ni Villanueva.

—Ulat ni Gracie Rutao