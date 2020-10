'PhilHealth dapat imbestigahan sa di pagbabayad sa Red Cross'

Dapat paimbestigahan ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil sa paglobo ng utang nito sa Red Cross, ayon sa tagapamuno ng non-government organization na si Sen. Richard Gordon.

"Masyadong abuso de kompyansa eh. Pinagbigyan tapos lalaki nang ganyan kalaki. Dapat sila ang imbestigahan. Bakit hindi nila binabayaran?” sabi ngayong Linggo ni Gordon.

Ipinatigil kamakailan ng Philippine Red Cross (PRC) ang pag-proseso ng mga COVID-19 swab test para sa PhilHealth, na siyang may sagot sa testing ng mga overseas Filipino worker, government frontliner, at mga indibiduwal na kasama sa guidelines ng Department of Health.

Umabot na kasi sa P930 milyon ang utang ng PhilHealth sa PRC para sa COVID-19 testing.

Dahil sa problema ng PhilHealth at PRC, apektado ang maraming ahensiya ng pamahalaan maging ang mga ordinaryong Pilipino.

Ayon sa Department of Health, inilipat muna ng pamahalaan ang mga swab test specimen, na dapat sana'y sa PRC, sa mga malalaking laboratoryo at ospital sa Metro Manila para hindi maantala ang testing.

Mano-mano nang pino-proseso ng Philippine Coast Guard ang mga dokumento ng swab test ng mga umuuwing OFW dahil hindi na ito dumadaan sa computerized system ng PRC.

Nakiusap naman ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa mga OFW na simula Oktubre 15, mag-rehistro sa isang website para sa pag-release ng swab test results.

Tiniyak naman ng OWWA na walang backlog sa paglalabas ng resulta.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang PhilHealth pero hindi ito sumasasagot.

Una nang humingi ng paumanhin si PhilHealth Spokesperson Rey Baleña dahil sa pagkaantala ng bayad.

Aminado rin ang PhilHealth na malaking kawalan ang hindi pagtanggap ng PRC ng mga swab test pero mayroon pa naman daw 105 accredited testing laboratories sa buong bansa para sa mga gustong magpa-swab test.

Magugunitang kamakailan din ay nadawit ang mga opisyal ng PhilHealth sa mga isyu ng korapsyon.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News