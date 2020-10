Mga maliliit na negosyo balak bigyan ng subsidiya para makapagbigay ng 13th month pay

Mga ibinebentang Christmas decoration sa Quezon City noong Setyembre 20, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Ikinokonsidera ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng subsidiya sa mga maliliit na negosyo para tulungan silang makapagbayad ng 13th month pay sa mga empleyado.

"This is just a proposal, it is not a commitment... I will propose a subsidy for them, pero this depends on kung saan ang fund source at kung mayroon talagang source," sabi ngayong Linggo ni Labor Secretary Silvestre Bello sa panayam ng TeleRadyo.

"May option din, in case walang makitang pondo, baka pwedeng ma-provide sila ng loan facilities, at least sa mga government banking institution," dagdag niya.

Noong Huwebes, inanunsiyo ni Bello na walang exemption at hindi rin puwedeng ipagpaliban ang pagbibigay ng 13th month pay ngayong taon sa kabila ng krisis pang-ekonomiya bunsod ng pandemya.

Bagaman natuwa ang mga labor group sa pasya ng DOLE, iginiit nilang kailangan pa rin ng ayuda ng gobyerno sa mga negosyong naghihingalo dahil sa pandemya.

Tinatayang nasa 3.5 milyong manggagawa sa Pilipinas ang nabawasan o tuluyang nawalan ng pinagkakakitaan dahil sa COVID-19 pandemic.

Sa datos ng DOLE, 200,000 ang permanenteng nawalan ng trabaho.

Halos 2 milyon naman ang pansamantalang na-terminate habang hindi pa nakakabangon ang kompanya, habang 1.2 milyon naman ang nabawasan ang oras sa trabaho.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News