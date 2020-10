Lalaking nanutok ng baril, nagpanggap na pulis huli sa Las Piñas

Timbog ng mga awtoridad sa Las Piñas ang isang lalaking nagpanggap na pulis at nanutok ng baril. Retrato mula sa Las Piñas police

MAYNILA - Arestado noong Sabado ang isang lalaki matapos magpakilalang pulis at tutukan ng baril ang isang tricycle driver sa Las Piñas.

Kinilala ng mga awtoridad ang suspek bilang si Roger Faura, 51 anyos at residente ng San Juan City.

Ayon sa biktimang si Roger Nuñez, matapos makasagutan ang suspek, bigla na lang itong bumunot ng baril at agad siyang tinutukan.

Nang respondehan ng mga operatiba ng Las Piñas police, nakumpirmang nagpapanggap lang na pulis ang suspek, na isa palang personal bodyguard.

Nakumpiska sa suspek ang isang kalibre 40 na baril at 29 na bala.

Bagaman awtorisadong humawak ng baril ang suspek, mahaharap pa rin siya sa mga kasong physical injury, grave threat at usurpation of authority dahil sa panunutok at pagpapanggap.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News