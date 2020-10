COVID-19 cases sa Pilipinas higit 356,000 na

Umabot na sa 356,618 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas, base sa datos ngayong Linggo ng Department of Health.

Ito ay matapos makapagtala ang DOH ng 2,379 bagong kaso, karamihan ay galing Quezon City na may 172 kaso, na sinundan ng Rizal province na may 147.

