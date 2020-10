Anti-terror law IRR nagtatakda ng limitasyon sa warrantless arrest

Watch more in iWant or TFC.tv

Hindi puwedeng hinala lang ang basehan sa pag-aresto nang walang arrest warrant sa ilalim ng bagong Anti-Terrorism Act.

Ito ang isa sa mga nilinaw ng implementing rules and regulations (IRR) ng batas, na inilabas ng Anti-Terrorism Council noong Sabado, bilang tugon sa mga agam-agam ng publiko.

Nilimitahan kasi ng IRR ang mga pagkakataong puwedeng mag-aresto nang walang warrant of arrest sa mga pinapayagan na ng batas gaya ng caught in the act o hot pursuit, at hindi base lang sa suspetsa ng mga awtoridad.

"Any arrests based on Section 29 has to be based on a probable cause," ani Justice Undersecretary Adrian Sugay, tagapagsalita ng Anti-Terrorism Council.

Kinakailangang magsumite muna ng affidavit sa Anti-Terrorism Council ang law enforcers bago mabigyan ng pahintulot na manghuli at ikulong ang sino mang suspek nang hanggang 24 na araw, kahit wala pang isinasampang kaso.

Binigyan ng IRR ng 48 oras ang mga awtoridad na ipaalam sa korte na mayroon silang nahuli nang walang arrest warrant.

Sa ilalim ng IRR, mabibigyan na rin ng pagkakataon ang mga na-designate ng Anti-Terrorism Council na mga terorista para matanggal sa listahan ang kanilang pangalan.

Pero ang mga pangalan nila ay ilalathala muna sa pahayagan at online, at may 15 araw lang para hilinging tanggaling sila sa listahan.

Pero nananatili pa rin ang depinisyon ng terorismo at mga terrorism-related na mga aktibidad, na inirereklamo ng mga kritiko dahil pagiging malabo umano.

Nagbigay lang ang IRR ng mga halimbawa kung ano ang maituturing na saklaw ng batas at alin ang hindi, gaya ng kung ano ang training at material support ang maituturing na labag sa batas.

"We really tried to the extent possible to make it even clearer in the IRR, you know, particularly with regard to the definition of terrorism," ani Sugay.

"We’d like to think that what we enumerated there, the specific activities which should not be considered terrorism," dagdag ni Sugay.

Pero hindi kumbinsido ang ilan sa mga tumutol sa Anti-Terrorism Act.

Ayon kay National Union of Peoples' Lawyers President Edre Olalia, pinapatunayan lang ng IRR ang pagiging malabo ng batas at hindi puwedeng magtakda ang IRR ng dagdag na mga probisyon nang higit pa sa isinasaad ng batas.

Afterthought na lang aniya ang IRR para subukang maisalba ang depektibo at unconstitutional na batas.

Pinuna rin ni Gabriela Party-list Rep. Arlene Brosas kung bakit minadaling ilabas ang IRR at hindi hinintay makapag-desisyon ang Korte Suprema, kung saan may 37 petisyon ang nakahain laban sa batas.

Sa paglathala ng IRR, epektibo na at maaari nang ipatupad ang Anti-Terrorism Act.

-- Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News