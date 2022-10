Reklamong libel ni Quiboloy vs. Pacquiao, ibinasura ng piskalya

DAVAO CITY — Ibinasura ng piskalya ang reklamong libel ni Kingdom of Jesus Christ (KJC) founder Pastor Apollo Quiboloy laban kay dating Sen. Manny Pacquiao.

Ayon sa resolusyon ng Office of the City Prosecutor ng Davao City noong ika-7 ng Setyembre, "the complaint is... dismissed for insufficiency of evidence."

Inireklamo ni Quiboloy si Pacquiao dahil sa mga komento nito hinggil sa hindi niya pagdalo noon sa presidential debate na pinamunuan ng Sonshine Media Network International (SMNI) na pag mamay-ari ng pastor.

Si Pacquiao ay isa sa mga tumakbo sa pagka-Pangulo noong nagdaang May 9 elections kung saan nanalo si dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Batay sa reklamo, sinabi umano ni Pacquiao na "I am compelled to decline the invitation of SMNIl which is owned by Apollo Quiboloy, who, according to the US government, has molested and abused children."

Dagdag pa umano niya, hindi kaya ng kaniyang konsensya ang maging bahagi siya ng anumang aktibidad ng isang taong wanted sa mga kaso nito at ginagamit umano ang Diyos para sa kaniyang “religious scams.”

Pinabulaanan ng kampo ng pastor ang mga pahayag ni Pacquiao at sinabing pawang paninira lamang ito sa kaniya.

Ayon sa Davao City Prosecutor’s Office, walang sapat na ebidensya para masabing malisyoso ang mga naging pahayag ni Pacquiao.

Nakabatay umano ito sa doctrine of fair comment bilang maituturing na public figure si Quiboloy.

Sinubukan pa sa ngayon ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang kampo ni Quiboloy.

- Ulat ni Chrislen Bulosan

