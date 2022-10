Pinoy Oktoberfest idinaos sa Vienna

VIENNA - Makulay, maingay at puno ng kasiyahan ang charity event na Oktoberfest ng Bikol Society in Austria na ginanap sa Leopoldau, sa 21st district ng Vienna, Austria kamakailan. Isa sa highlights ng event ang search for Miss Oktoberfest.

Rumampa ang mga kandidata na suot ang Dirndl, isang Austrian dress na sinusuot sa mga malalaking cultural events, tulad ng Thanksgiving Feast o Oktoberfest. Nagwagi sa pageant ang Pinay na si Grannie Bonifacio, na matagal nang residente ng Vienna.

“I am very happy and proud dahil nanalo ako at kaunaunahang Oktoberfest in Leopoldau,” sabi ni Grannie Bonifacio, Miss Oktoberfest 2022.

Masaya ang lahat pati na rin ang mga banyaga sa Oktoberfest na Pinoy- style.

“This event is a good opportunity to meet new friends, a time to share joy with one another, a time to talk with each other for a better understanding,” (Isinalin sa Ingles mula Aleman) wika ni Fr. Klaus Coolen, Belgian priest sa Vienna.

Tampok rin sa selebrasyon ang Pinoy live music.

“Napakaganda ang pagka-arrangement at masaya ang mga Pilipino at Austriano na nagsama-sama,” sabi ni Rodel Macatangay, Pinoy DJ.

“As you can see napakasaya po, salamat sa pag-imbita sa amin,” sabi ni Salome Rabara Domine, Pinay sa Austria.

Ibinida rin sa food festival ang samu’t saring pagkaing Pinoy, gaya ng inihaw na isda, barbeque, sisig, dinuguan at mga minatamis.

Pinuri naman ng Philippine Embassy sa Austria ang masayang salo-salo lalo’t dalawang taon ding natigil ang malalaking mga pagtitipon sa Vienna dahil sa pandemya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Austria, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.