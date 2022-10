Arestado ang tatlong magbabarkada matapos umanong halayin ang isang menor de edad na babaeng kainuman sa Barangay Commonwealth, Quezon City, sabi ngayong Lunes ng mga awtoridad.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, nag-iinuman ang biktima at 18 anyos na babaeng suspek sa bahay ng tiyuhin ng biktima nang magpasundo ang babaeng suspek sa dalawang lalaking kaibigan nito.

Pero pagdating ng mga lalaki, imbes na umuwi, nasundan pa umano ang pag-inom ng alak hanggang sa malasing ang 17-anyos na biktima.

Nang magpaalam ang biktima na matutulog siya, doon umano siya hinalay ng mga suspek.

"Noong nagising siya, hinahawakan na 'yong kamay niya. Tapos 'yong dalawang lalaki, halinhinan na siyang hinalay. Ito namang babae niyang kaibigan, walang ginawa," ani Lt. Col. Morgan Aguilar, commander ng Quezon City Police District Station 6.

Kasunod ng insidente, nagsumbong ang biktima sa tiyuhin niya at lumapit sila sa mga awtoridad, na agad nagkasa ng follow-up operation upang mahuli ang mga suspek.

Dumipensa ang babaeng suspek at sinabing tulog siya nang mangyari ang kahalayan.

Kasong rape ang kakaharapin ng tatlong suspek, na pansamantalang nakadetene sa Batasan Police Station.

Itu-turn over naman sa Department of Social Welfare and Development ang biktima para sa counseling.