2 patay sa cholera sa Bacolod City

Dalawa na ang namatay sa cholera sa Bacolod City at 21 na ang nagkasakit dahil dito sa Negros Occidental simula noong nakaraang buwan.

Ayon kay Dr. Grace Tan, pamuno ng environmental sanitation division ng city health office, siyam na kaso ang kumpirmado sa Bacolod.

Sa kanilang tala, may tig-dadalawang kaso ang Barangay ng Sum-ag at Granada. Tig-iisang kaso naman ang naitala sa Mansilingan, Alijis, Tangub, Handumanan at Barangay 40.

Nagsagawa na umano sila ng inspection sa water refilling stations at kanilang natuklasan na sa 257 na kanilang binisita, 135 lang ang may kaukulang permit.

Pinayuhan umano ni Tan ang 112 na mga business owners na tumigil na muna ng operasyon hangga’t wala pa silang sanitation permit at business permit.

Sa Negros Occidental, pinakamaraming kaso sa Silay City na may lima. Sumunod ang EB Magalona kung saan apat ang nagkasakit, habang may dalawang kaso naman sa Talisay City at isa sa Victorias City, lahat ay pawang nasa 3rd district ng lalawigan.

Ayon kay provincial health officer Dr. Ernell Tumimbang, unang namatay noong Setyembre 26 ang isa sa dalawang nagkasakit sa Silay. Nitong Oktubre 12, namatay naman ang isang nagkasakit sa bayan ng EB Magalona.

“Definitely, it dictates nga kon taas ang cholera cases mo kag diarrheal disease sa isa ka barangay, you have problem with sanitation. Ina ya segurado gid ko. Hundred percent gid na ya. Ang water sanitation and hygiene mo may problema gid na da ya. Ina ya common denominator na ya mo," aniya.

(Definitely, it dictates na kung mataas ang cholera cases mo at diarrheal disease sa isang barangay, you have problem with sanitation. Segurado ako diyan. Hundred percent 'yan. May problema ka sa water sanitation at hygiene. Iyan kasi ang common denominator diyan.)

Ang PHO ay nagpadala ng mga water sample sa Research Institute for Tropical Medicine at napag-alamang isa sa 10 sample ang positibo sa cholera.

Ang siyam, bagama't negatibo, ay positibo naman sa mga sakit na puwedeng magdulot ng acute diarrhea.—Ulat ni Angelo Angolo