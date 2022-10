Inaasahang aabot sa 140,000 hanggang 150,000 ang bilang ng mga pasahero na dadagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Undas.

Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, dahil ito sa sumisiglang pagbiyahe sa iba't-ibang bahagi ng bansa at sa Metro Manila bunsod ng bumubuting lagay ng COVID-19 pandemic.

“Nakakaranas tayo ng masiglang pagbabiyahe ng ating mga kababayan, in the recent weeks or in the past 2 months, nakaka-average na tayo ng around 120,000 passengers per day. Ine-expect natin, in the coming months, lalo na simula ng undas, bagong taon, tataas pa ito ng bahagya kasi alam natin na ito talaga yung season for travelling. Ina-anticipate natin na magkakaroon pa ito ng around 10% to 20% increase, siguro mga 140,000 - 150,000 specially during Undas itself at saka sa Christmas,” ayon kay Salvador.

Dahil dito, maaga pa lang ay puspusan na ang paghahanda ng PITX. Nakipag-usap na umano ang pamunuan ng terminal sa Land Transportation Office para sa pagsusuri ng road worthiness o maayos na lagay ng mga bus maging kalusugan ng mga tsuper. Nakipag-ugnayan na rin ang PITX sa Land Transportation and Regulatory Board sakaling kailanganin ng karagdagang bus.

"Just two things that we need to prepare for, one, the availability of trips and second the security of our passengers. Last week nakipag-meeting na tayo sa pamunuan ng LTFRB, sa kanilang board, upang tiyakin na magkakaroon tayo ng sapat na bilang ng mga sasakyan lalo na nitong undas dahil alam naman natin na sinasamantala ng ating mga Kapamilya bumiyahe sa kanilang probinsya kapag ganitong undas. Nakipagpulong na tayo diyan and happy naman tayo na willing silang tumulong sa atin, infact maglalagay sila ng kani-kanilang personnel dun upang tiyakin na kapag kailangan ng mga emergency buses o kailangan magdagdag ay mabibigyan agad ng mga special permit,” ani Salvador.

Makikipagpulong na rin umano sila sa PNP, Office of Transport Security, at iba pang security agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero.

Pinaalalahanan naman ni Salvador ang mga nagbabalak na bumiyahe ngayong undas na bumili na ng ticket habang maaga upang maiwasan ang maubusan at siksikan sa termina.

“Kung mapa-plano natin ng maaga ang ating pag-biyahe mas maganda para hindi tayo mahirapan pumila o maghanap pa ng tickets kasi may tendency kasi ang mga kapamilya natin na last minute talaga nagpa-plano, kaya as much as possible, bumili na tayo ng maaga ng mga tickets natin. Pangalawa, let’s travel light, alam naman natin, marami tayong mga kasabay dito. Hangga’t kaya, iwasan natin yung mga malalaking bagahe lalo na sa bus,” paalala ni Salvador.

Asahan na rin umano ang pagtaas ng presyo ng mga ticker dahil sa ipinatupad na fare hike, “Mayroong dagdag na pagtaas diyan dahil sa presyo na rin ng produktong petrolyo. Dapat edyo paghandaan na rin nila. Ang matitiyak ko lang dito sa PITX, wala silang mga extra charge like terminal fees.”

Pinaalalahanan din si Salvador ang mga biyahero na patuloy na magsuot ng facemask sa loob ng terminal at sa buong biyahe. Pinaiiwasan din ang pagkain sa loob ng bus.

