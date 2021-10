Kasabay ng pagluluwag ng mga panuntunan kontra COVID-19, bumigat ulit ang daloy ng trapiko sa mga kalsada sa National Capital Region, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, nararamdaman ang pagbigat ng trapiko sa Kamaynilaan lalo kapag peak hours.

Gayunman, mananatili umanong suspendido ang coding sa mga sasakyan, maliban sa Makati City, dahil hindi pa rin normal ang operasyon ng mga pampublikong saskayan.

Ayon kay Abalos, mainam nang nasa loob ng pribadong sasakyan ang mga tao para mayroon silang "personal bubble" sa pagbiyahe.

"Sasakay ka sa jeep, sasakay ka sa bus, sasakay ka sa MRT. Baka magkasiksikan lalo," ani Abalos.

Noong Sabado, ibinaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila, gitna sa alert level system na may 5 antas.

Ngayong Linggo, mas marami na rin ang nakapagsimba matapos dagdagan ang kapasidad ng religious gathering sa 30 porsiyento, pero para lang sa mga bakunado.

"Masaya kasi hindi na katulad na andoon kami lagi sa gilid [ng simbahan], nakatayo lang tapos silip lang kami. Ngayon, parang maluwang sa dibdib na nandito ka," ani Maricar Maglangit, na nagsimba sa Baclaran Church.

Unti-unti na ring bumabalik ang mga mamimili sa mga mall sa Metro Manila.

Dumagsa rin ngayon Linggo ang mga namamasyal sa "dolomite beach" sa may Manila Baywalk.

Samantala, sa pulong ng Metro Manila noong gabi ng Sabado, inirekomenda ng mga alkalde na payagang makalabas ng bahay ang mga menor de edad pero kung magpapatingin sa doktor o dentista, bibili ng pagkain, kailangang magtrabaho at mage-ehersisyo.

Ayon pa kay San Juan Mayor Francis Zamora, inirekomenda rin sa pulong na ipagbawal ang mga menor de edad na pumasok sa mga mall o sumama sa dine-in.

"Because remember, those who can enter the mall must be fully vaccinated," ani Zamora.

Nilinaw ni Abalos na rekomendasyon pa lang ang ibinibigay ng mga mayor at pagdedesisyunan pa rin ito ng Inter-Agency Task Force.

Nagpaalala naman ang OCTA Research Group na hindi dapat magpakakampante ang publiko dahil bagaman mataas na ang vaccination rate sa Metro Manila, hindi pa tapos ang pandemya.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News