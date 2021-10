Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Arestado ang anim na pulis sa umano'y pangongotong ng mga hinuli nilang curfew violators sa Sta. Cruz, Maynila.

Ayon sa Manila Police District, sumailalim na sa inquest proceeding ang anim na pulis at kasalukuyang under custody ng pulisya.

Base sa report sa MPD, hinuli ng mga akusadong pulis ang dalawang lalaki sa Luzon Street dahil sa paglabag sa patakaran sa curfew nitong Huwebes ng madaling araw.

Isa sa mga nahuli ay isang 24 anyos na SK Chairman.

Kinapkapan ang dalawa at nahuli sa kasamahan ng SK Chairman ng isang tube pipe o umano'y drug paraphernalia. Pero walang drogang nakuha sa dalawa.

Dinala sila sa Padre Algue Police Community Precinct kung saan hiningan umano ang dalawa ng pera ng mga pulis kapalit ng kanilang kalayaan.

Nasanla umano ng mga biktima ang isang motorsiklo at gold necklace, at nakalikom sila ng P47,000 na ibinigay sa mga pulis.

Pagkalaya nila, nagsumbong agad ang dalawa sa kakilalang pulis.

Sa Moriones Police Station, positibong itinuro ng dalawa ang anim na pulis na nangotong umano sa kanila.

Agad dinisarmahan at pinosasan ang anim na pulis suspek. Ang mga pulis ay may ranggo na patrolman, police staff sergeant at police corporal.

Ang kaso ay hinahawakan na ng MPD General Assignment Investigation Section.

Nahaharap ang mga pulis sa kasong robbery extortion.