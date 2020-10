VIRAL: 2 lalaki pinakyaw ang tindang ice cream ng lolo

“Faith in humanity restored.”



Naantig si Patrick Mariano sa nasaksihang pagtulong sa isang matandang nagtitinda ng ice cream sa Nangka, Marikina Miyerkoles.

Kuwento niya, pumarada ang isang delivery truck sa tabing-kalsada kung nasaan ang tindero at pinakyaw ng mga sakay nito ang mga sorbetes ng matanda.

“Tinigilan pala nila si tatay na naglalako ng ice cream habang umuulan. Inubos na pala nila ‘yong tinda ni tatay para makauwi na at hindi na magkasakit dahil raincoat lang at sumbrero ang suot na proteksiyon sa ulan ni tatay,” saad ng nagbahagi ng larawan sa kaniyang Facebook post.

Sinaluduhan ni Mariano ang mga tumulong sa matanda, na patuloy sa pagkayod kahit umuulan at kahit pa may banta ng #COVID19.

“Salute to you for reminding us that a small act of kindness can bring [an] enormous impact on someone else. Seeing you do that gesture from afar without you knowing it inspired us to do better for other people,” ani Mariano.

Batay sa nakalap na impormasyon ni Mariano, mismong ang matanda ang gustong lumabas para makapaghanapbuhay at hindi aniya siya pinipilit ng pamilya. Dagdag niya, marahil ay nasanay na ang lolo na magtrabaho kaysa manatili lang sa bahay.

Balak ni Mariano na matunton ang matanda para maabutan ito ng tulong.

Ulat ni Bryan Reyes, ABS-CBN News