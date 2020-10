Pinakamalinis umanong sementeryo sa CamSur, handa na sa pagdagsa ng bisita

Iriga City Catholic Cemetery. Jonathan Magistrado, ABS-CBN News

CAMARINES SUR—Nakahanda na sa pagdagsa ng mga maagang dadalaw ang 57-anyos na sepulturerong si Elmer Larcena sa Iriga City Catholic Cemetery sa lalawigang ito.

Hindi na nila kailangang maglinis ng nitso at musuleo dahil dalawang beses kada linggo kung magpatanggal siya ng mga damo’t mga lumot dito.

Isa ang nasa 5-ektaryang sementeryo na ito sa itinuturing na pinakamalinis sa lalawigan.

Sabi ni Larcena, sa bayad ng mga nagpapalibing niya kinukuha ang sweldo sa mga katulong niya sa magpapanatili ng kalinisan ng sementeryo.

“Igwang nagpapabotbot , igwang nagpapalubong dyan ako nagkukua nin pang maintenance,” aniya.

Bumisita na si Ramin Besada Jr. sa puntod ng ama at nagtirik ng kandila para sa kaarawan niya at maagang paggunita na rin sa Araw ng mga Patay.

“Hindi na makakadalaw siguro sa November 1 masarado daw. Malungkot kasi na hindi makakapag-lamay magdamag kahit makapiling man lang ng isang araw. OK lang pagkatapos ng lockdown dito pwedeng dumalaw na naman ulit," aniya.

Nag-uumpisa na ring maramdaman ng pinakamalaking pagawaan ng lokal na kandila sa Camarines Sur ang demand sa kandila para sa Undas.

Ayon sa may-ari ng RCD Wax and Candles na si Marilyn Dagooc, malaking dagok umano sa kanila ang pandemya kaya nagbawas ng 50-porsyento sa candle production para sa Undas pero hindi ng mga tauhan.

“Na-retain gabos. We let them do some other things para dae din mawaran nin income dahil nasa farming naman kami pig-utilize mi sinda, si mga tao sa candles para dae man madisrupt an saindang ano, income,” ani Dagooc.

Mabenta umano ngayong may pandemya ang glass at vigil candles.

Wala rin umano silang umento sa presyo ng kandila at may diskwento sa bibili ng maramihan bilang tulong na rin ngayong pandemya.

Tinutulungan naman sila ng gobyerno sa online marketing.