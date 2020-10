Mga turista natuwa sa muling pagbubukas ng Enchanted Kingdom

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Bukas na muli sa publiko ang Enchanted Kingdom na kilalang pasyalan ng mga turista sa labas ng Metro Manila. Bagay ito na ikinatuwa ng maraming turista.

Sabik na sabik sa mga unang dumating na muling makapamasyal matapos ang mahabang quarantine.

Mga ilang eksena sa pagbubukas ng Enchanted Kingdom sa Sta. Rosa City, Laguna pic.twitter.com/XNRE5kA2A6 — Dennis Datu (@Dennis_Datu) October 17, 2020

Ang kaibahan lang sa dati, pawang mga naka-face mask ang mga nagdagsaan at para talagang masunod ang physical distancing may mga pulis na nag-iikot.

Hindi nagpaawat ang mga bisita sa pagpapakuha ng picture.

Naroon din ang mga performer, pero bawal muna ang pagpap-apicture para maiwasan ang hawahan.

Opisyal nang nagbukas sa publiko ang Enchanted Kingdom, pitong buwan matapos magsara dahil sa COVID-19 pandemic pic.twitter.com/KCuSEvXTMg — Dennis Datu (@Dennis_Datu) October 17, 2020

Muli ding nasilayan ng mga bisita si Eldar the Wizard ang pangunahing mascot ng theme park.

Marami sa mga bisita ay mga teacher dahil World Teacher's Day ang araw na ito.

"Natutuwa po ako at nagbukas na po ang Enchanted Kingdom, at least marami na mag-eenjoy," ani Leonalyn Carale, isang guro.

Dumagsa rin ang mga vlogger at grupo-grupong magkakabarkada mula pa ng Metro Manila at Batangas.

"Sobrang saya po, super nag-enjoy kami after a long time nakapag unwind na din kasi ang tagal ng quarantine," ani Zoe Alcover, isang turista.

Para sa mga turista gaya ni Jeric Rasma, pagkakataon ito para magliwaliw.

"Matagal nang hindi nalabas ang mga tao ,pagkakataon na mag –enjoy ngayon," ani Rasma.

Tuwing weekend lang muna bukas sa ngayon ang Enchanted Kingdom pero sa Disyembre 14 ay araw-araw na itong bukas.

"Ngayon pumasok tayo sa October going November, December we hope we can still make for those times na mabigyan ng magical Christmas experience yung ating mga kababayan," ani Enchanted Kingdom chairman and President Mario Mamon.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News