Mga papayagang sumakay sa tren ng MRT dadagdagan simula Oktubre 19

MAYNILA - Madadagdagan ang mga pasaherong puwedeng sumakay sa MRT simula Lunes, Oktubre 19.

Ayon sa pamunuan ng MRT, nasa 30 porsiyento mula 13 porsiyento ang maaaring sumakay sa mga tren nito.

Katumbas ito ng 372 pasahero sa kada train set.

Inaasahang madadagdagan din ang mga tren na babaybay sa mga riles.

Paiiralin din ang health and safety protocols gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield.

Bawal din makipag-usap o tumawag sa cellphone habang nakasakay sa tren.

Nililimitahan sa ngayon ang bilang ng mga tao sa MRT bilang pagsunod sa coronavirus disease (COVID-19) protocols ng bansa.