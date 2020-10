‘Kulang’ na pondo sa pandemic response sa panukalang national budget pinuna

Aabot sa P13 bilyon lang ang nakalaan para sa pagresponde sa coronavirus disease (COVID-19) at P2.5 bilyon para sa pagbili ng bakuna sa panukalang 2021 National Budget. Para sa ilang kongresista, hindi ito sapat. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinuna ng ilang kongresista ang panukalang 2021 national budget na inaprubahan sa Kamara nitong Biyernes sa anila'y kakulangan ng pondong inilaan para sa pandemic response ng bansa.

Gabi ng Biyernes nang aprubahan sa botong 267-6-0 ang P4.5 trilyong panukalang 2021 national budget sa ika-3 at huling pagbasa ng Kamara. Aabot sa P203.1 bilyon ang nakalaan sa health department.

Para kay Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago, malayo ito sa kanilang rekomendasyon.

"Malayo ito sa rekomendasyon na 5 porsiyento ng kabuuang budget ang dapat nakalaan sa kalusugan. Tatlumput-tatlong porsiyento ng kabuuang budget ng health ay mapupunta sa PhilHealth sa kabila ng mga isyu ng korapsiyon," ani Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago.

Aabot sa P13 bilyon lang ang nakalaan para sa pagresponde sa coronavirus disease (COVID-19) at P2.5 bilyon para sa pagbili ng bakuna.

Pinuna rin ni Gabriela Rep. Arlene Brosas ang kakulangan sa pandemic budget.

"Hindi ito pandemic budget. Nailantad sa budget deliberations ang multiple infra 'pork' slices na aabot sa P397 billion na triple pa sa budget ng Department of Health," ani Gabriela Rep. Arlene Brosas.

Edukasyon ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo sa ilalim ng panukalang budget na nasa P754.5 milyon.

Sinundan naman ito ng Department of Public Works and Highways na nasa P667.3 bilyon, at Department of the Interior and Local Government na nasa P246.1 bilyon.

Sumunod ang Department of National Defense na nasa P209.1 bilyon, at Department of Health na nasa P203.1 bilyon.

Ayon kay House Speaker Lord Allan Velasco, sisilipin nila ito.

"We will look into it. Definitely sa pagbili natin ng vaccine, kung kulang talaga, we will try to look for other funds na pwedeng ilagay doon," ani Velasco.

Ipinatatanggal naman ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate ang probisiyong nagbibigay ng poder sa pangulo na mag-realign ng budget sa panahon ng state of calamity kahit hindi dumaan sa Kongreso.

Target ng Kamara na maisumite sa Senado ang soft copy ng panukalang 2021 National Budget sa Oktubre 28.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News