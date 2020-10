'Kulang' na pondo para sa COVID-19 vaccine sa 2021 budget hahanapan ng solusyon: Quimbo

MAYNILA - May panahon pa para matakalay ang maliit na pondong nakalaan para sa bakuna laban sa COVID-19 sa naaprubahang 2021 national budget ng Kamara.

Ayon kay Marikina City Rep. Stella Quimbo, ang P2.5-bilyong COVID-19 vaccination fund sa naipasang 2021 national budget ng Kamara ay kulang na kulang para sa pagbabakuna ng mga Pilipino laban sa nakahahawang sakit.

Maaari pa itong maamyendahan sa komite sa Kamara o kaya ay sa bicameral conference committee kasama ang Senado, aniya.

“Ang lumabas na nasa budget natin ngayon is P2.5 billion lang so kung ang halaga po is P641 (per vaccine) eh 3.9 million Filipinos lang ang kakayanin ng P2.5 billion. Kung ang target natin is 20 million Filipinos, ang kakulangan d'yan halos lagpas P10 bilyon,” pahayag ni Quimbo sa panayam ng Teleradyo.

Matatandaang ipinasa na ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang P4.5-trilyong pondo ng gobyerno para sa 2021 nitong Biyernes.

Bahagi si Quimbo ng binuong small committe na tatanggap at tatalakay sa mga proposed amendment.

“Deadline to finalize everything and to transmit a soft copy to the Senate is Oct. 28, 'yan ang sinabi ng ating bagong speaker, si Speaker Lord Velasco,” sabi ni Quimbo.

Aniya, dalawang paraan para magkaroon ng pag-amyenda sa budget. Una ay sa pamamagitan ng small committee at ikalawa ay sa bicameral conference committee ng Kamara at Senado.

“Napakaimportante ng bakuna na ‘yan. ‘Yan ang inaasahan nating permanenteng solution dito sa pagkalat ng COVID,” sabi niya.

Maguumpisa ang Senado sa pagtalakay sa budget sa Nobyembre 9, ani Quimbo.

“Inaasahan din natin na sila din po mapuna na napakaliit ng budget ng para sa bakuna, and then may huli pa which is the bicameral conference so marami pang pagkakataon na i-correct po ‘yan,” sabi ni Quimbo.