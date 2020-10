Ilagan, Isabela isinailalim sa total lockdown dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19

Isinailalim sa total lockdown ang lungsod ng Ilagan, Isabela nitong Biyernes ng gabi dahil sa mataas nitong bilang ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay Ilagan Mayor Jay Diaz, 10 araw na nagtala na mataas na bilang ng kaso ang lungsod.

“Sad to say again na kahapon po, we recorded our highest number of cases in a day, total of 39 cases. Ito na ang pinakamataas na kaso,” ani Diaz sa isinagawang pagpupulong ng city inter-agency task force.

Ang naitalang mga panibagong kaso ay paunang resulta ng isinagawang swab test sa mahigit 500 na tao.

Naging puspusan ang contact tracing buhat noong October 6 kung saan napag-alamang positibo sa COVID-19 ang 11 guro sa lungsod.

Watch more in iWant or TFC.tv

Isinailalim noon sa modified enhanced community quarantine ang lungsod para mapigilan ang pagkalat ng virus.

“Noong bago tayo nag-MECQ, we projected na at least our positivity rate ay 1 is to 6. Dun sa 500 na pinadala natin para sa swabbing, we projected na at least mga 70-80 lang dapat ang ineexpect naming na magpa-positive dun. Pero it seems na na-surmount niya po yung number na yun. For the past 3 days, we collated 76 cases and I have to admit that it is alarming to know these numbers,” dagdag ni Diaz.

Ayon kay Diaz, pangunahing dahilan nang lumolobong kaso ng COVID-19 ay ang katigasan umano ng ulo ng ilang residente.

“Pinag-aaralan namin ang dahilan ng paglaganap nito kasama ko ang konseho at ang aming nakita ay ang patuloy na pagsuway ng mga contact na inatasang magstrict home quarantine, mga na-swab na balik sa kanilang mga dating gawi habang naghihintay ng kanilang mga resulta, at ang patuloy na paglalakbay ng mga taong may exposure sa positibong pasyente, tumatakas sa gabi upang pumunta sa ibang mga barangay. Ayaw man naming sabihin, pero dapat na sigurong sabihin ko na talagang matitigas ang mga ulo nitong mga taong ito,” giit niya.

May ilang pwedeng lumabas kagaya ng mga pulis o sundalo, na nagpupuslit din umano ng kanilang mga kamag-anak galing sa Maynila.

Muling nagbabala si Diaz at inatasan din niya ang mga awtoridad na arestuhin ang mga mahuhuling lumalabag sa lockdown.

Naglaan na ng pondo ang city government para sa ibibigay na ayuda sa mga residente.

Sa ngayon ay nasa mahigit 300 ang active cases sa buong Isabela, kung saan localized transmission at cross contamination ang pangunahing sanhi ng pagkalat ng sakit.--Ulat ni Harris Julio