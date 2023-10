Israel tutulungan ang Pilipinas sa hi-tech farming

TEL AVIV - Nagpulong kamakailan sina Philippine Ambassador to Israel Pedro “Junie” Laylo, Jr. at Israeli Agriculture Minister Avi Dichter at sumentro ang kanilang pag-uusap sa pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Israel sa modernong pagsasaka at food security.

Ayon kay Laylo, malapit nang makapasok sa Israeli market ang mga agricultural products ng Pilipinas tulad ng mga prutas, partikular na ang pinya.

Ang pagpasok ng Philippine fruits sa Israeli market ay sasaklaw sa tinatayang $1 bilyong bilateral trade ng dalawang bansa sa 2024.

PE Tel Aviv

Bukod sa pinya, nasa advanced stages na ng review ng Israeli Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) ang kanilang pag-aangkat ng mangga at saging mula Pilipinas.

“The entry of high-quality Philippine fruits to Israel will not only allow Israelis to finally enjoy the best tasting pineapples in the world, it will also help lower their food grocery costs. It’s a win-win for both our countries,” sabi ni Laylo.

Binabalak din ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng joint projects on modern farming methods para maparami ang ani ng mga magsasaka.

Magiging prayoridad ang tech-sharing at pamumuhunan sa precision irrigation, high-yield planting materials, dairy at milk production at pagkakaroon ng mga sakahang handang tumugon sa climate change, at extensive farmer training.

Pinag-usapan din nina Laylo at Dichter ang pagkakaroon ng agri-tech hub sa Pilipinas para maipakilala ang Israeli agriculture technologies sa mga magsasaka.

Napag-usapan din nila ang pag-upgrade sa seed-testing capabilities ng Philippine Departent of Agriculture.

Nabanggit din sa kanilang pag-uusap ang Agrostudies Program, kung saan ang Filipino agriculture trainees at graduates ay maaring magsanay sa Israel gamit ang low-interest loans mula sa Landbank at Overseas Filipinos Bank.

Ang kooperasyon sa agrikultura food security ay ang pundasyon ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Israel. Nagsimula ang full diplomatic relationship ng Pilipinas at Israel noong 1957.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Israel, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.