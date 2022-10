Mga pulis na nagbisikleta at inspeksiyon sa Manila North Cemetery, Oktubre 16, 2022. ABS-CBN News

Ininspeksiyon ngayong Linggo ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) ang mga sementeryo sa Maynila bilang pagahanda sa darating na Undas.

Hindi bababa sa 1,000 pulis ang ide-deploy para magbantay sa mga sementeryo sa Undas, ani MPD District Director Gen. Andre Dizon.

"Latag na 'yong security preparations but we are flexible dahil nasa pandemic period pa po tayo," ani Dizon.

"Iko-control natin ang entry ng visitors dito sa cemetery," dagdag niya.

Magpapatupad din umano ang pulisya ng anti-criminality procedure para matiyak ang kaligtasan ng publikong bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Payo naman ni Dizon sa mga nagbabalak bumisita: "'Wag magdala ng armas o deadly weapons at 'yong gamit na ating dadalhin, 'yong panggasta lang dito sa sementeryo."

— Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News

