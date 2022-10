Seminar para sa trabaho, inorganisa ng PH Consulate, city council sa Barcelona

BARCELONA - Isang 'Employment Opportunities Seminar' ang inorganisa ng Philippine Consulate General sa tulong ng Barcelona City Council at Barcelona Activa, ang Local Development Agency sa siyudad na nangangasiwa sa employment policies at businesses creation.

Binuksan ang seminar para sa unemployed overseas Filipinos at sa mga Pinoy na may trabaho ngunit naniniwalang sila’y underemployed o malayo ang kanilang trabaho sa kanilang pinag-aralan o kakayahan.

Barcelona PCG photo

Bahagi ang seminar sa community development programs ng konsulado para sa mga Pinoy na ninirahan at nagta-trabaho sa Barcelona.

Binigyan ang mga seminar attendees ng mga impormasyon at resources tungkol sa mga pasikot-sikot sa job hunting at job opportunities na hindi karaniwang alam o nailalathala sa publiko.

Sabi ni Executive Director Paco Ramos Martin ng Barcelona Activa Office for Employment Opportunities, ang Barcelona Activa ay hindi lang nakatuon sa pagbibigay ng resources para sa employment opportunities kundi nagbibigay din sila ng professional formation gamit ang training programs.

Barcelona PCG photo

"Barcelona Activa will utilize its contacts in the private sector so that we can connect them with individuals who need employment,” wika ni Ramos.

Nagpasalamat naman si Philippine Consul General to Barcelona Maria Theresa S.M. Lazaro sa Barcelona City Council at Barcelona Activa sa kanilang seminar para sa mga Pilipino sa Barcelona.

Aniya tutulong ang konsulado na ipalaganap pa ang kanilang mga nasimulan. Matapos ang isang oras na seminar, nabuhayan ng pag-asa ang mahigit sampung attendees sa kanilang job prospecting, tulad na lang ni Gemmalyn.

Barcelona PCG photo

“With my current status as an unemployed individual, I have high hopes that the resources offered in this seminar will result in a favorable outcome for me,” sabi ni Gemmalyn Ramos.

Marami ring natutunan si Roby Irene Ranin Alivarvar. Sabi niya: “I was able to receive updates on the programs of Barcelona Activa and found out that they also offer useful training seminars in addition to providing employment opportunities for overseas workers.”

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.