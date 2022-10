Nagdaos ang Philippine Army ng isang exhibit noong Oktubre 15, 2022 bilang paggunita sa kanilang pakikipagbakbakan sa Marawi siege noong 2017. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

Nakabibinging putukan at pagsabog ang ilan sa mga hindi malilimutang tagpo sa Marawi nang salakayin ito ng grupong Maute noong Mayo 2017. Tumagal nang limang buwan ang bakbakan ng militar at grupo hanggang sa tuluyang ideklara noong Oktubre 17, 2017 na napalaya na ang lungsod mula sa mga terorista.

Makalipas ang limang taon, muling sinariwa ng mga sundalo ang giyera sa pamamagitan ng isang exhibit sa Taguig, tampok ang mga booth ng iba-ibang unit ng Philippine Army na nakipaglaban para sa paglaya ng lungsod.

"I'd like to give thanks to my brothers in arms who gave the ultimate sacrifice. Siyempre hindi ko makalimutan sila. Their memory will live on as heroes of this country," ani Capt. Bala Tamayo, commanding officer ng 3rd Special Forces Company.

Ipinakita rin sa exhibit ang mga makabagong kagamitan na ginamit sa pagpulbos sa kalaban.

Agaw-pansin din ang mga improvised na kagamitan ng mga sundalo, tulad ng mga bote ng tubig na may lamang mensahe para sa mga kalaban at angry ranger, isang malaking tirador na ginamit pambato ng granada ng scout rangers.

Ayon kay Lt. Gen. Romeo Brawner Jr., commanding general ng Philippine Army, isang kabanata ang Marawi na sumubok at nagpatunay sa kakayahan ng Army at buong puwersa ng militar.

Tiniyak niya ang kahandaan ng mga sundalo sakaling maulit ang isang pag-atake.

"Malaki ang pinagkaiba ng Philippine Army ngayon. Kung makikita niyo sa exhibit natin, we showcased what really happened during the Marawi siege," ani Brawner.

"In terms of military equipment, ngayon we have already acquired some new weapon systems," dagdag niya.

Nalagasan man ng tropa sa bakbakan, nangako umano ang mga sundalo na tuloy ang kanilang pagbabantay para mapanatili ang kapayapaan.

