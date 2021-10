Disinfection sa isang sinehan bilang paghahanda sa Alert Level 3 sa Metro Manila. Jire Carreon, ABS-CBN News

MAYNILA – Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong Sabado na nasa Department of Health (DOH) ang desisyon kaugnay ng alert-level status sa Metro Manila, kasunod ng hinaing ng ilang alkalde na hindi sila nakonsulta sa pagluluwag.

Ayon kay MMDA Chair Benjamin “Benhur” Abalos Jr., maaari lang magbigay ng rekomendasyon ang mga alkalde pero DOH pa rin ang masusunod sa mga polisiya sa ilalim ng ipinatutupad na alert level system.

"I would like to point out lang po na pagdating sa pagbababa ng alert level, ayon sa pilot po natin na kondisyon, iisang ahensya lamang ang magde-determine dito – hindi po ang mga mayors, hindi po kung sino man even DTI (Department of Trade and Industry) – ayon sa kondisyon, it is only the Department of Health,” saad ni Abalos sa public briefing sa government television nitong Sabado.

Nauna nang naglabas ng desisyon ang Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases na ipatupad ang Alert Level 3 sa Metro Manila hanggang Oktubre 31.

Pero isiniwalat nina Marikina Mayor Marcelino Teodoro na walang naging pag-uusap sa pagitan ng mga alkalde at ng IATF sa pagluluwag.

Sinabi rin ni Navotas Mayor Toby Tiangco hindi inirekumenda ng konseho ang Alert Level 3.

Ayon kay Abalos, ipinaliwanag ng DOH na bumubuti na ang sitwasyon sa Metro Manila kaya maari na ring ibaba ang alert-level status.

"Talagang sinabi nila dapat babaan. Ito lang ang masasabi ko sa lahat: tuloy-tuloy ang pagbaba pero ang susi rito iisang bagay – huwag tayong bibitaw sa ating disiplina," saad ni Abalos.

Magpupulong uli anya ngayong Sabado ng gabi ang Metro Manila Council, kasama ang mga opisyal ng DOH at Department of Interior and Local Government, para naman sa posibleng pagluluwag sa galaw ng mga bata ngayong nagsisimula na rin ang pagbabakuna sa kanilang hanay.

Ayon sa DOH, umabot sa 1,151 ang nabakunahan sa pagsisimula ng pagbabakuna sa mga menor de edad na may comorbidity nitong Biyernes.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News