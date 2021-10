Leni-Kiko tandem bumisita sa mga supporter sa Pampanga

Ipinagdasal sina Vice President Leni Robredo at ka-tandem niya sa Halalan 2022 na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan ng iba't ibang religious group sa kanilang pagbisita sa San Fernando City, Pampanga.

Mainit na pagbati ang sumalubong kina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan sa pagtitipon ng supporters ng Pampanga for Leni-Kiko 2022 sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga Sabado.

Ayon kay Robredo, isa ang mga Kapampangan sa mga nagkumbinse sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan.

“Alam niyo po kung sino ang may kasalanan kaya natuloy ako sa pagkakandidato, mga Kapampangan, ang may kasalanan. Nagtatalo kami ni Among Ed (Panlilio), kasi pinapaliwanag ko kay Among Ed, kinukumbinsi ko siya, sabi ko Among tumulong na lang tayo, 'wag na tayong kumandidato kasi wala naman akong pag-asang manalo. Ang explanation sa akin ni Among Ed, duty mo ito, kasi wala eh parang walang mapapagpiliian,” sabi ni Robredo.

Si Panlilio ay isang pari na nagsilbing gobernador ng probinsya mula 2007 hanggang 2010.

Kasama ni Robredo sa pagbisita ang kanyang ka-tandem na si Pangilinan, na isa ring anak ng Pampanga at tubong Sto. Tomas.

“In the past few days ang sumasaga sa akin ay ang kahilingan ng ating mga kababayan ng pagbabago, ang kahilingan ng ating mga kababayan na ituwid, ilagay sa ayos ang palakad ng gobyerno lalo na sa usapin ng COVID at ng ekonomiya,” sabi ni Pangilinan.

Nagtipon-tipon ang kanilang supporters mula sa iba't-ibang sektor sa lalawigan.

“For the past 7 months, may grupo sa Pampanga sa provincial level up to the town level na talaga namang nilalakad siyang tumakbo bilang presidente," sabi ni Panlilio.



Ayon naman kay Mayor Edwin Santiago ng San Fernando City, naghahanap ang mga tao ng pagbabago.

“Naghahanap sila ng taong always may pagbabago tungo sa magandang pamumuhay. Ang pinakasolusyon ng Pilipinas dapat magkaroon tayo ng presidente na magbibigay sa atin ng pagkakaisa, pagbabago at ilaw tungo sa magandang kinabukasan,” pahayag ni Santiago.

Nagbigay din ng kanilang manifesto ng pagsuporta sa mag-tandem ang mga kabalen.

Ipinagdasal din si Robredo ng iba't ibang religious sectors.

Ayon kay Robredo, alam niyang wala siyang masyadong mga kaalyadong government officials, walang pondo, at mababa ang numero sa mga survey, pero lalaban pa rin siya.

“Maraming salamat sa inyong suporta, mahaba pa po ang laban, mahirap po ang laban, pero 'pag nagkaisa tayo para sa katotohanan wala pong makakatalo sa atin,” sabi ni Robredo.

Nanawagan din siya sa supporters na huwag makikipag-away at huwag patulan ang trolls.

“Nakikiusap ako sa mga supporters natin, 'wag tayong makikipag-away sa mga trolls kasi 'wag po nating gayahin 'yung namumuong kultura ngayon, 'yung sa akin po respetuhin natin ang opinyon ng iba, kung tingin po natin 'yung pinaniniwalaan nila hindi katotohanan ilahad natin sa kanila 'yung katotohanan para mabigyan sila ng alternatibo para makapagdesisyon sila ng tunay,” saad niya.

Matapos ang pagtitipon ay dumiretso na si Robredo sa Vaccine Express sa LausGroup Event Center para tingnan ang pagbabakuna ng second dose sa mga A4 priority sector. Ang proyekto ay pinangunahan ng kanyang opisina at ng lokal na pamahalaan.

Nasa 1,600 ang nakatanggap ng 2nd dose ng bakuna kontra COVID-19.



Personal ding pinasalamatan ni Robredo ang mga frontliner sa walang-sawang pagserbisyo at sakripisyo para malabanan ang COVID-19.

Nakipagpulong din siya sa ilang private groups sa Pampanga para ilahad ang kanyang plataporma.

- Ulat ni Gracie Rutao