Checkpoint sa pagitan ng Bacoor at Las Piñas noong Agosto 2021. Sinabi ng OCTA Research na maituturing nang low-risk ang ilang karatig-lugar ng Metro Manila, gaya ng Cavite. Pero sabi ng DOH na hindi pa puwedeng magluwag dito. ABS-CBN News/File

MAYNILA – Hindi pa rin maaring magluwag ng quarantine level sa mga katabing probinsya ng Metro Manila tulad ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan bagama't bumababa na rin ang mga kaso ng COVID-19 dito, ayon sa Department of Health.

Sa public briefing sa government television nitong Sabado, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nakatutok lang sa Metro Manila ang pilot implementation ng pagbabago ng polisiya mula sa community quarantine status patungo sa alert level system.

Nitong Sabado nga ay ibinaba na ang quarantine level sa Kamaynilaan sa Alert Level 3, kung saan mas maraming negosyo ang maaari nang magbukas.

“Ito pong mga lugar na inyong nabanggit ay hindi po kasama doon sa shift in our policy, itong ginagawa nating pilot implementation; that’s one. Number two, ito pong mga lugar na ito, ‘pag tiningnan natin ang kanilang mga metrics o mga datos ay matataas pa rin po, pati ang kanilang hospital utilization,” ani Vergeire.

Dagdag niya: "Kaya po nanatili po sila sa ganyang level of quarantine classification kasi gusto pa rin po nating makasiguro na hindi po patuloy na tataas ang mga kaso at paggamit ng mga ospital diyan sa mga piling lugar na iyan."

Mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Cavite, Laguna, Rizal, at Bulacan hanggang Oktubre 31. Nangangahulugang limitado pa rin ang operasyon ng ilang negosyo, habang sarado pa rin ang ibang establisimyento tulad ng mga gym, library, entertainment at recreational venues.

Pero nilinaw ng OCTA Research Group na nasa low risk na ang Cavite, habang moderate naman ang Laguna, Rizal, at Bulacan.

Ayon kay Vergeire, pinatataas na ng pamahalaan ang alokasyon ng bakuna sa Calabarzon at Central Luzon para maiwasan ang pagdami ng nagkakasakit.

“Kasabay po ng sa NCR, we have included the plus areas of Metro Manila which are Region 3 and Region 4-A dito po sa pagtataas ng antas ng pagbabakuna natin. So atin pong ipinagpapatuloy ito pong pagpo-focus sa mga areas outside of the NCR and hopefully makakahabol na rin po sila,” saad ni Vergeire.

“Ito pong pagtaas ng kaso kung saka-sakali ay gusto nating mapigilin especially outside of Metro Manila dahil ang kapasidad nila ay hindi kapareho dito sa NCR,” dagdag ng ospiyal.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News