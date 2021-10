Voter registration sa mall sa Makati City. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Mas pinalawig pa ng ilang oras ng Commission on Elections (Comelec) ang voter registration sa ilang piling lokalidad sa bansa.

Bukod sa extended na araw ng voter registration simula ngayong Oktubre 16, hanggang alas-7 na rin ng gabi ang voter registration sa mga tanggapan ng Comelec at mall registration sites.

“To reiterate, all types of application will be accepted, not just those that may come from first-time registrants.” sabi ni Comelec Spokesman James Jimenez

Dahil dito, ang voter registration ay mula Lunes hanggang Biyernes na simula 8 a.m. hanggang 7 p.m. at kung Sabado ay hanggang 5 p.m.

Pasok sa extended voter registration ang mga sumusunod na lugar:

Lahat ng siyudad at bayan sa Metro Manila

Mga bayan ng Alcala at San Quintin sa Pangasinan

Tarlac City, Capac, at Concepcion

Labo, Camarines Sur

Castilla, Sorsogon

Mga siyudad ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu sa Cebu Province

Magbubukas naman ang voter registration mula alas-8 hanggang alas-5 at kung araw ng Sabado sa mga susunod na lugar:

Anda, Sto. Tomas at Sual in Pangasinan

Aringay, Balaoan at Caba sa La Union

Lahat ng bayan at siyudad sa Ilocos Sur

Mga bayan ng Balatan, Bula, Cabusao, Gao, Lagonoy, Libmanan, Magarao, Minalabac, Ragay, Sagnay, San Fernando, San Jose, Tigaon at Tinambac sa Camarines Sur

Mananatili naman sa dating schedule ang voter registration sa iba pang bahagi ng bansa na Lunes hanggang Biyernes simula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Gayunman, magkakaroon din ng voter registration sa mga lugar na ito sa huling araw ng pagpaparehisto na October 30, 2021, araw ng Sabado. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News