Simbang Gabi papayagan sa Maynila pero di puwedeng punuan

MAYNILA — Pinayagan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagdaraos ng taunang Simbang Gabi sa lungsod sa gitna ng pandemya, pero may kaakibat itong mga limitasyon.

Nagpulong sina Moreno at ang Apostolic Administrator of Manila na si Bishop Broderick Pabillo sa parish office ng Sto. Niño De Tondo nitong Biyernes, kung saan pinag-usapan ang magiging patakaran sa Simbang Gabi sa Disyembre at Traslacion sa susunod na taon.

Pinayagan ni Moreno na ituloy ang Simbang Gabi, na mag-uumpisa sa Disyembre 16, basta’t hanggang 30 percent capacity lang ng simbahan ang papasok kada misa.

Pag-aaralan pa kung papayag ang Maynila na dagdagan ang bilang ng mga misa para mapagbigyan ang mas maraming deboto.

"Para po hindi magkasama-sama ang mga tao, bigyan kami ng pagkakataon na damihan 'yung misa. Kaya i-consider nila 'yung curfew, para magkaroon tayo ng maraming misa at hindi magkadikit-dikit ang mga tao," pakiusap ni Pabillo.

Samantala, ayon kay Moreno, hangga’t walang bakuna kontra COVID-19 ay hindi muna itutuloy ang tradisyunal na Traslacion ng Poong Nazareno sa Enero.

"If we have the same situation today come January, it's a no-no," ani Moreno.

Sa Linggo magpupulong ang IATF kasama si Moreno para isapinal ang mga plano sa Simbang Gabi at Traslacion.

—Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News