Red Cross napilitang itigil ang COVID-19 testing dahil sa utang ng PhilHealth

MAYNILA — Namemeligrong maantala lalo ang pag-uwi ng overseas Filipino workers (OFW) dahil bumagal na ang proseso ng testing mula nang itigil nitong Biyernes ng Red Cross ang pagtanggap ng swab test dahil sa kabiguang magbayad sa kanila ng PhilHealth, na pinuputakte ngayon ng mga bintang ng katiwalian.

Paliwanag ng Philippine Coast Guard (PCG), dahil sa problema ng Red Cross at PhilHealth ay hindi na sa computerized system ng Red Cross dumadaan ang proseso.

"Bago pumunta 'yung OFW dito galing ng ibang bansa, may pinipirmahan na silang sa website ng Red Cross at ang gagawin na lang ng Coast Guard pagdating ay i-check, tingnan 'yung bar code at pagkatapos nu'n isa-swab," sabi ni Armand Balilo, spokesman ng PCG.

Halos P1 bilyon na ang utang ng PhilHealth sa Red Cross. Ayon sa Red Cross, hindi na nila kakayanin pang magproseso ng swab test dahil gumagastos din sila dito.

"We would like to be paid a substantial portion, if not all of the P930 million to be paid... It's not as if we're stocking up this money to fill Red Cross' coffers, umiikot ito, kailangan mabayaran namin 'yung reagents and test kits so we can continue to function. Aside from that, we have to take care of other disasters in case they come up," paliwanag ni Rodolfo Reyes, corporate secretary ng Philippine Red Cross.

Tiniyak naman ng pinuno ng PhilHealth na babayaran nila ang utang sa Red Cross. Humingi rin sila ng tawad.

Sa ngayon nasa 25 hanggang 30 pecent ng testing capacity ng bansa ay nakasalalay sa Red Cross na katumbas ng hanggang 15,000 test kits kada araw.

Kasama sa mga inaasikaso ng Red Cross ang humanitarian response sa mga nakakaranas ng kalamidad

—Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News