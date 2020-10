P750,000 halaga ng 'party drugs' na ipinuslit mula Netherlands nasabat sa NAIA

Handout, Bureau of Customs

MAYNILA - Nasabat ng mga awtoridad ang aabot sa P750,000 halaga ng party drugs sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City, ayon sa pahayag na inilabas ng Bureau of Customs office sa Ninoy Aquino International Airport nitong Biyernes.

Isinailalim sa physical examination ang package, na idineklara bilang keychain, at nakita nila ang aabot sa 196 piraso ng ecstasy tablets at 151 gramong MDMA powder/crystal.

Galing sa isang Jansen J.J.K. mula Amersfoort, Netherlands ang mga party drug, na ipapadala umano sana sa Cebu City.

Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency sa kanilang lab test na naglalaman ng ecstasy ang mga nakuhang tablet.

"PDEA Chemical Laboratory results confirmed that tablets and the crystallized substance contains MDMA or ecstasy/molly," ayon sa Customs sa pahayag.

Nasa kustodiya ng NAIA ang mga droga para suriin pa at imbestigahan sa mga paglabag sa kasong Comprehensve Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act.