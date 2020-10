Higit 31K katao nakadalaw na sa Manila South Cemetery

MAYNILA - Libo-libong katao na ang naitalang nakadalaw sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay sa Manila South Cemetery ngayong buwan ng Oktubre.

Ayon kay Raffy Mendez, tagapagsalita ng Manila South Cemetery, higit 31,000 katao ang bumisita sa sementeryo nila sumula Okt. 1 hangang 14.

“Kahapon nagtala kami 847,” sabi ni Mendez sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

