Halos P7 milyong halaga ng hinihinalang shabu, nasabat sa Maynila

Nakuha sa dalawang lalaking suspek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na may street value na P6.8 million. PDEA Pampanga

MAYNILA — Arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa Sampaloc, Maynila, ngayong Biyernes ng hapon.

Sa pinagsanib na puwersa ng PDEA Pampanga at Tarlac, nakuha mula sa mga suspek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na may street value na P6.8 million.

Ayon sa PDEA, nakipagtransaksyon ang poseur buyer sa mga suspek sa isang gasolinahan sa Barangay 526, alas-4 ng hapon, Biyernes.

Narekober din ang buy-bust money at dalawang motorsiklo.

Sasampahan ang mga suspek ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. — Arra Perez, ABS-CBN News