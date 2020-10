'Cash gift' para sa SSS, GSIS pensioners kasado na sa Disyembre

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Kasado na ang pamamahagi ng cash gift o "13th month" ng mga pensioner ng Social Security System at Government Service Insurance System sa Disyembre.

Ang sa SSS, katumbas ng 1 buwan na pension ang mga matatanggap ng kanilang benepisyaryo.

Halos ganito rin ang magiging katumbas ng matatanggap ng GSIS pensioners.

"One month basic pension or P10,000 whichever is lower. if you are receiving P5,000, you will get P5,000 if you are receiving P80,000, you will be receiving P10,000 maximum of P10,000," ani Nora Malubay, Executive Vice President ng GSIS.

Hindi na rin muna kailangang magpakita ang mga GSIS pensioner para sa taunang revalidation hanggang katapusan ng taon.

Maglulunsad din ng pautang ang GSIS na hanggang P500,000 para sa mga pensiyonado sa unang quarter ng 2021. 

Mahigit 500,000 ang pensiyonado ng GSIS.

SSS MAY PAGLILINAW SA PAGTANGGAP NG PENSIYON

May ilang paglilinaw naman ang SSS sa araw ng pamimigay ng pensiyon.

Para sa regular SSS retirees, kung ang birthday ay pumatak ng 1 hanggang 15, kada unang araw ng buwan ang pensiyon. Kada ika-16 naman ng kada buwan ang bigayan ng pensiyon ng mga may birthday na 16 hanggang 31.

Kung survivorship pensioners, ibabatay ang pag-release ng pensiyon sa petsa ng pagkamatay ng mister o misis o magulang.

Kung sa disability, kung kailan naman nabaldado o naoperahan.

Kung hindi naman ito maalala, maaaring hanapin sa SSS account ang "date of contingency."

"Just access your my.sss account, punta po tayo sa membership portal tapos hanapin ang benefits pagka-kinlick makikita natin kung ano ang date of contigency ninyo doon sa benefit claims," ani SSS Spokesman Fernan Nicolas.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News