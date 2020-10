Ayuda, pautang sa MSMEs hinimok para makapagbigay ng 13th month pay

Nakikipag-transaksiyon ang isang business owner sa isang sari-sari store na may photocopy at lamination service sa Quiapo, Maynila, Mayo 18, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hinimok ng ilang grupo ang pagbibigay ng ayuda o kaya pautang ang mga micro, small, and medium enterprise matapos linawin ng labor department na hindi puwedeng ipagpaliban ang pamimigay ng 13th month pay sa mga empleyado dahil sa pandemya.

Para sa Employers Confederation of the Philippines (ECOP), wala namang problema ang ilang kompanya na mamigay ng 13th month pay.

Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz-Luis, pinakanapuruhan ngayong coronavirus disease (COVID-19) pandemic ang MSMEs na 90 porsiyento umano ng mga negosyo sa bansa. May mga nagsara at hirap naman daw sa ilan sa kanilang operasyon at pasuweldo.

Kaya para sa kaniya, dapat umaksyon ang gobyerno para pautangin ang mga maliliit na negosyo.

"Eh bakit pipigain mo 'yung wala kang mapipiga? So ang remedyo riyan talaga ay 'yung mga nagsasabing tutulungan nila ang SMEs, tutulungan ang mga empleyado. Ang sabi namin, walk the talk naman sa gobyerno. Maglagay kayo ng pondo para 'yung mga gustong magbayad nang walang pambayad na maliliit eh mabayaran nila ng 13th month pay," ani Ortiz-Luis.

Matatandaan na sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na bawal ipagpaliban ang pagbibigay ng 13th month pay at hindi rin puwedeng magkaroon ng mga exemption.

Nauna nang umapela ang mga distressed company o mga lugi na kompanya at maliliit na negosyo na hindi muna magbigay ng 13th month pay sa gitna ng pandemya na naglugmok sa ekonomiya.

Ayon sa batas, obligadong ibigay ng mga kompanya ang 13th month pay sa kanilang mga empleyado bago mag-Disyembre 24.

Giit pa ni Ortiz-Luis, nasa 300,000 hanggang 1 milyong manggagawa ang posibleng walang 13th month pay kung hindi magpapautang ang gobyerno.

Ayon naman kay Kilusang Mayo Uno Chairperson Elmer Labog, maigi na bigyan ng grant ng gobyerno ang mga "in distress" na kompanya, imbes na pautang.

Umapela rin silang alisin na ang kuwenta sa araw at buwan na ipinasok ng isang manggagawa sa ibibigay na 13th month pay.

Giit ni Labog, halos wala nang matatanggap na bonus ang ilang manggagawa kapag sinunod ang formula ng computation ng DOLE sa 13th month pay.

"May ongoing loans na po, pero may mga kompanya talaga na kahit pa-loan-in mo 'yan ay may interes naman kaya di sila nag-a-avail. So dapat i-evaluate ng DOLE at DTI 'yung mga kompanya lalong-lalo na 'yung mga sisinghap-singhap na, na maging bukas sila sa pagbibigay ng grant," ani Labog.

"Kasi hindi lang naman 13th month pay, ang mas interes namin is 'yung sustenance ng kanilang operations, dahil kung 13th month may makapagbigay nga sila, pero in the long run, hindi rin naman magsu-survive, so it defeats the purpose," dagdag ni Labog.

Para makuha ang komputasyon ng 13th month pay, dapat pagsama-samahin ang sahod na nakukuha mula Enero hanggang Disyembre at hatiin ito sa 12, ayon sa Official Gazette.

Kung wala pang isang taon sa kompanya, dapat pagsumahin ang sahod mula sa buwan na nag-umpisa sa trabaho hanggang Disyembre, at hatiin sa 12.