ALAMIN: Age, travel, business restrictions na niluwagan ng pandemic task force

Sa bagong resolusyon ng IATF, mas pinarami na ng gobyerno ang bilang ng mga pinapayagang lumabas ng bahay, bumiyahe palabas ng bansa, at industriyang magbukas sa ilalim ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas pinarami na ng gobyerno ang bilang ng mga pinapayagang lumabas ng bahay, bumiyahe palabas ng bansa, at industriyang magbukas sa ilalim ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic sa ilalim ng bagong resolusyon na inanunsiyo ng Inter-Agency Task Force (IATF) ngayong Biyernes.

Alinsunod ito sa IATF Resolution 79 na inilatag ang iba't ibang pamantayan sa layuning mabuksan pa ang ekonomiya ngayong may pandemya pa rin.

MGA EDAD 15-65 PUWEDENG LUMABAS NG BAHAY

Ayon sa resolusyon, puwede nang lumabas ang mga nasa edad 15 hanggang 65 sa mga lugar sa ilalim ng modified at general community quarantine.

Pero nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may poder ang mga lokal na pamahalaan na magtakda ng mas mataas na edad para sa menod de edad.

"Ang mga local government units po ay pupuwede magtakda ng mas mataas o mas matandang edad para po sa mga menor na edad. So that is without prejudice to the LGUs to increase the age of minors who may go out," ani Roque.

Ayon kay Roque, nakabatay ang desisyon ng IATF sa siyensiya at datos na nagsasabing ang case fatality rate at ang paglala ng sakit ay karaniwang mababa sa mga edad 15 hanggang 20 anyos. Nasa 65 din aniya ang karaniwang retirement age sa pribadong sektor.

Inabisuhan naman ng IATF ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng standardized curfew at huwag nang isama rito ang mga authorized persons outside residence (APOR) at ilang mahahalagang establisimyento.

"Pinayagan na po ng ating IATF ang interzonal travel maski po 'yung mga non-APORs between GCQ and MGCQ areas at pinapayagan po rin ang travel between MGCQ papunta po du'n sa madedeklarang mga new normal," ani Roque.

MALL SALE, 'OTB' PUWEDE NA SA GCQ AREAS

Pinahintulutan na rin ng IATF ang DTI na i-adjust ang onsite operational capacity ng lahat ng pinapayagang magbukas na negosyo sa ilalim ng GCQ.

Pinapayagan na rin ang sale sa mga mall pero kailangan pa rin ng pag-iingat.

"Ang mga establishments at mga malls may hold activities para magkaroon ng economic o business activity, it po 'yung mga sale, pero subject po ito sa DTI guideline in the operation of malls and shopping malls," ani Roque.

Puwede na rin ang mga off-track horse race betting (OTB) stations sa GCQ areas. Pinapayagan an rin ang mga lisensiyadong mga sabungan sa MGCQ.

"Pero ang sabi po ng IATF bawal 'yung broadcast at online na sabong at kinakailangan po merong pagpayag ng lokal na pamahalaan na siya rin pong nagsu-supervise nitong mga sabong na ito. Hindi pupuwedeng may audience kinakailangan 'yung mga manok at 'yung kanilang mga naghahawak lamang ang naroon. Bawal rin ang audience," ani Roque.

Bukod dito, papayagan na rin ang beach volleyball tournaments sa mga lugar na matutukoy na "sports bubble" pero may susundin pa rin na health and safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

TRAVEL, TOURISM RESTRICTIONS

Pinapayagan na rin sa nasabing resolusyon ang pagbiyahe ng mga tao sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at MGCQ alinsunod sa mga patakaran ng mga LGU.

Papayagan na rin ang non-essential travel sa mga Pilipino simula Oktubre 21. Pero bawal pa rin ang foreign tourists sa bansa.

Dapat may hawak na confirmed roundtrip ticket, travel at health insurance, negative antigen result 24 oras bago lumipad, at declaration mula sa Bureau of Immigration na nagsasabi na alam nila ang banta sa paglabas sa bansa.

"Ito ay applicable sa lahat ng Pilipino, puwede na pong magbiyahe muli maski non-essentials kasama na rin po ito 'yung mga Love is Not Tourism, 'yung mga Pilipino na merong mga fiance at mga iniibig sa ibang bansa, pupuwede niyo na po silang dalawin doon sa ibang bansa," ani Roque.

Binigyan naman ng awtoridad ang Department of Tourism na tukuyin ang angkop na operational capacity ng mga hotel at accommodation establishments.

Bahagyang nagluwag rin ang IATF sa COVID-19 testing na requirement sa mga turistang nais pumunta sa Boracay Island.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News