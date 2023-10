Hero's welcome inihandog sa pinaslang na OFW sa Saudi

Hindi inakala ng pamilya ni Marjorette Garcia, isang OFW sa Saudi Arabia, na sa ganitong tagpo ang muli nilang pagsasama-sama ng pamilya sa kanyang pag-uwi sa Brgy Awai, San Jacinto, Pangasinan.

Itinuring man siyang bayani sa pagkakataong ito, hindi na siya muling mayayakap at mahahagkan ng kanyang naiwang pamilya.

Nasawi siya matapos umanong pagsasaksakin ng suspect na umano ay dati rin niyang kasamahan na isang Kenyan dahil sa posibleng inggit noong September 27 nang ipabatid sa Overseas Workers Welfare Administration hinggil sa pagkamatay ni Garcia.

“Pinipilit po namin na mabigyan siya ng mahusay at marangal na pagsalubong kung yun po ay kahit papaano ay makakabawas, inspite of the pain that you are experiencing ang buong pamilya, kayo po ay nagbigay sa ating bansa ng isang tunay na OFW na pinararangalan nating bayani,”ani Arnel Ignacio, Administrator-OWWA.

Kaagapay ng pamilya ni Garcia ang lokal na pamahalaan ng Pangasinan sa panawagan ng hustisya at katarungan para sa naiwang pamilya, kasabay ng pagluluksa sa pagkawala ng isang Pangasinenseng marangal na manggagawa sa ibang bansa.

“Ang hiling po namin ay makamit po ng pamilya ang hustisya, we have hundreds of thousands of our fellow Filipinos who are heroes, because without them bagsak na sana ang ating bansa, but they have save us ways that we can't imagine," ani Pangsinan Gov. Ramon Guico III.

Tinitiyak naman ni Department of Migrant Workers OIC Hans Leo Cacdac na abot kamay na ang hustisya sa pagkamatay ni Garcia.

“Nasa prosecutor level na po ang kaso, ibig sabihin idinulog na sa korte, nasa korte na at hinihintay ang first hearing sa korte, meron na po tayong abugadong nakuha at pangako po namin sa inyo na magbibigay po kami ng sapat na ulat as the case goes along," ani Cacdac.

Tinanggap rin ng pamilya mula sa OWWA at DMW ang mga karampatang benepisyo kasabay ng pagkakaloob rin sa pamilya ng lokal ng Pangasinan ng pinansyal na tulong upang makagaan sa dalahing bigat ng pamilya sa mga pagkakataong ito ng kanilang pagluluksa..

Buong pusong nagpasalamat naman ang naulilang pamilya sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan. Kasama sa naulila ni Garcia ang asawa at dalawang anak.

Kasamang nakiramay sa pamilya ang mga kawani ng OWWA Region 1, dating OWWA administrator at Philippine Overseas Labor Officer at ngayon ay Labor Attache Atty Delmer Cruz, Vice Governor Mark Ronald Lambino, Dagupan City Mayor Belen FErnandez, 4th District Congressman Christopher de Venecia, mga LGU Official ng San Jacinto. - Ulat ni Terry Aquino