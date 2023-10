Estudyanteng naunang iniulat na namatay sa pananampal, inilibing na

(UPDATE) Inilibing na nitong Linggo ang estudyanteng si Francis Jay Gumikib, na naunang iniulat na namatay umano matapos masampal ng kaniyang guro.

Dumalo ang pamilya at mga kaibigan ni Gumikib sa kaniyang libing sa Antipolo City.

Sa mga paunang ulat, ikinuwento ng ina ng Grade 5 student na nagsumbong ang kaniyang anak sa umano'y pananampal ng guro nitong nakaraang buwan. Pinabulaanan naman ito ng guro at sinabing tinapik lang niya ang pisngi ng estudyante.

Nitong Miyerkoles, sinabi ng pulisya na walang kinalaman ang pagsampal ng guro sa pagkamatay ni Gumikib.

Ayon sa resulta ng autopsy, cerebral edema secondary to intracerebral hemorrhage o may pumutok na ugat at may pagdurugo sa utak ang naging sanhi ng pagkamatay ng estudyante.

Ngunit ayon sa pamilya ng bata, mahirap tanggapin ang resulta ng autopsy.

Naghihintay pa rin umano sila ng sagot kung paanong bigla na lamang namatay ang malusog namang si Gumikib.

"Pina-autopsy ko po siya kahit labag sa kalooban ko bilang ina. Pero bakit hindi nabigyan ng magandang kasagutan pa din? Ang hinahanap ko po talaga, bakit sa pananapak ng teacher o pananampal ay wala po sa autopsy ng anak ko," ayon sa ina ng batang si Elena Minggoy.

