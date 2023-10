Best labor migration practices, ibinahagi ng Pilipinas sa mga bansa sa Africa

NAIROBI - Inorganisa ng International Organization for Migration (IOM) Kenya Office ang isang lecture at workshop tungkol sa labor migration nitong October 2 hanggang 5 sa Nairobi, Kenya.

Ibinahagi ng Pilipinas ang ilang best labor migration practices ng bansa mula sa mahigit 50 taong karanasan nito sa pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, sa harap ng mga kinatawan ng Western at Horn of African countries.

Pinamagatang “Consular/Labor Attach√©/Diaspora Collaboration for the Protection of Rights of Migrant Workers in Countries of Destination” ang lecture at workshop ni Director Querobine Laccay ng Department of Foreign Affairs-Office ng Migrant Workers Affairs.

PE Nairobi

Sumentro ang kanyang lecture sa social security, human rights legislation, experience, practices at pagsusumikap ng Pilipinas na maprotektahan ang kanilang ang Overseas Filipinos mula sa pang-aabuso.

Diin ni Laccay, importante ang pagtutulungan ng iba-ibang government agencies sa lahat ng hakbang ng labor migration cycle, kailangan ring tutukan ang bilateral labor agreements, maging ang regional at multilateral conventions sa pagbibigay proteksyon sa mga migranteng Pilipino.

Malaking tulong din anya sa karanasan ng Pilipinas ang kooperasyon ng ibang ASEAN member states, lalo na sa panahon ng krisis.

Sa workshop, tinukoy ng IOM ang naging ambag ng Pilipinas sa Global Compact for Migration (GCM) at sa “Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or Natural Disaster” ng Migrants in Countries Crisis (MICIC) Initiative.

Bilang GCM champion country, ibinahagi ng Pilipinas ang kanilang best practices sa proteksyon ng labor migrants.

Dumalo sa nasabing lecture at workshop ang mga kinatawan ng Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania at Uganda.

Bukod sa Pilipinas, nagbigay din ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karanasan at best practices sa labor migration ang bansang Bangladesh.

