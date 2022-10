MAYNILA - Magkakaroon ng water service interruption ang ilang barangay sa Maynila mula Oktubre 17 hanggang 24.

Paliwanag ng Maynilad, na water concessionaire ng Maynila, ito ay dahil sa mataas na water demand sa Bagbag Reservoir.

Alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi magtatagal ang water interruption sa mga sumusunod na barangay:

BULLET:

Barangay 72

Barangay 73

Barangay 93 to 97

Barangay 99

Barangay 100

Barangay 102 to 104

Barangay 107

Barangay 108

Barangay 123

Barangay 598 to 600

Barangay 649

Barangay 675

Barangay 676

Barangay 687 to 695

Barangay 719

Barangay 724 to 727

Barangay 734 to 737

Barangay 745 to 762

Barangay 769

Barangay 803

Barangay 807

Barangay 821

Barangay 822

Barangay 826 to 828

Barangay 841 to 844

Barangay 849 to 853

Payo ng mga awtoridad na paghandaan ang water interruption.