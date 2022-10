TINGNAN: FilCom group sa France binigyang parangal ng St.Quen municipality

ÎLE-DE-FRANCE - Pinarangalan sa Munisipyo ng St.Quen nitong Martes ang Sharing The Bread-AKOOFW, isang FilCom group sa France, dahil sa kanilang pagtulong at pamamahagi ng pagkain sa iba-ibang lahi at mga Pilipinong kapos sa kabuhayan sa France.

Kabilang sa kanilang grupo ang isang abogadong handang tumulong sa mga mayroong problema sa dokumento o mga kasong administratibo. Dinaluhan din ang naturang event ng iba-ibang asosasyon.

