PH Embassy sa London, guninita ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month

LONDON - Bilang paggunita ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month (MANA Mo) 2022, nagbigay ng lecture ang Philippine Embassy sa London tungkol sa Marine Environmental Protection at UNCLOS @ 40, na dinaluhan ng mga mag-aaral, miyembro ng Filipino community at mga kinatawan ng UK-based Philippine media organizations sa Sentro Rizal sa London noong September 29, 2022.

PE London photo

Pinangunahan ni Capt. Weniel Azcuna, Technical Adviser on Maritime Affairs ng Embahada ang pagtalakay sa key features ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at ang mga probisyong nagbibigay proteksyon sa karagatan, na pinagtibay ng Pilipinas bilang UNCLOS member country.

Tinalakay din sa lecture ang mga aktibidad ng Philippine Coast Guard (PCG) sa marine environmental protection, kasama ang koordinasyon ng embahada sa International Maritime Organization sa London.

PE London photo

Sa kanyang talumpati, iginiit ni Charg√© d’Affaires, a.i. Rhenita Rodriguez ang kalahagahan ng pangangalaga sa maritime heritage ng Pilipinas.

“As an archipelagic nation that depends on the seas for its survival, the protection of the marine environment is vital,” sabi ni Rodriguez.

Binigyang pagkakataon ang mga dumalo na magbigay ng kanilang pananaw sa paksang napag-usapan. Ang MANA Mo ay taunang event na ginaganap tuwing Setyembre, na inorganisa ng Philippine Government, upang mapag-usapan ang maritime and archipelagic concerns ng Pilipinas.

