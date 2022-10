Milyon-milyon aasahang pupunta sa mga sementeryo ngayong Undas 2022

MAYNILA - Milyon-milyon ang inaasahang pupunta sa mga sementeryo partikular na sa Maynila ngayong Undas 2022, sa harap ng pagluluwag sa mga COVID-19 restriction.

Ayon sa panunuan ng Manila South Cemetery, inaasahang aabot sa 2 milyon ang bibisita sa kanila ngayong Undas.

Nakalatag na rin ang guidelines sa bibisita base sa ipinalabas na direktiba ng lokal na pamahalaan ng Maynila.

Paalala ng admin staff na si Vergie Kalingking: "Huwag pa rin po nating kalilimutan ang health protocols, please, wear mask and physical distancing."

Sa dami ng inaasahang dadalaw, bumisita na ngayon pa lang ang ilan gaya ni Paulo Sicat.

"Inagahan na lang namin para hindi kami sumabay dun sa ibang mga bisita so kadalasan kasi ngayon diba siyempre may COVID pa. Although, minimal na lang so for safety na din kasi meron din kaming mga babies yun din ang isa sa mga reason para hindi kami makipagsabayan and at the same time mabibisita na talaga namin in full hindi kami makikipagsiksikan hindi rin traffic," ani Sicat.

Sa Manila North Cemetery, inaasahang aabot sa 3 milyon hanggang 4 milyon ang mga dadalaw sa Undas, ayon sa kanilang pamunuan.

Sa Manila Memorial Park, umaasa naman ang mga naglilinis ng puntod na marami ang dumalaw para marami silang kita.

"Masaya kami na nabuksan na ang memorial sa dalaw para meron na kaming pagkakitan pambili ng bigas tsaka ulam yun naman ang hanap buhay namin dito," anang naglilinis ng puntod na si Timmy Bareja.

-- Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News