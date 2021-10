Pag-aaral ng wikang Khmer, malaking tulong sa mga Pinoy sa Cambodia

PHNOM PENH, CAMBODIA – Sa anunsiyo ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia sa kanilang official website, kanilang inilunsad ang ikatlong batch ng Intermediate Khmer language classes na ginanap via Zoom noong ika-12 ng Oktubre, 2021. Tatlumpu’t pitong Pilipino mula sa Phnom Penh at iba pang lugar sa Cambodia ang nakilahok sa programa. Dagdag kaalaman para sa dagdag na oportunidad sa mga Pilipino ang pag-aaral ng wikang Khmer na siyang official language sa bansa.

Dagadag pa ng Embahada, ang klase ay binubuo ng dalawampung oras ng pagsasanay ukol sa complex conversations sa pang-araw-araw na pamumuhay o pakikipag-usap, sa pagtatrabaho, kapag pupunta ng pharmacy at iba pa na malaking tulong sa mga Pilipino.

Ang online language class ay isinasagawa tuwing Martes at Huwebes sa loob ng dalawang oras na gaganapin hanggang kalagitnaan ng Nobyembre 2021. Ang guro sa nasabing klase ay ang Khmer language teacher para sa mga banyaga sa Cambodia na sumulat ng librong “Cambodian Vocabulary for Foreigners” na si Mr. Hok Dara.

Itinuturo ni Mr. Hok Dara sa mga Pilipino ang verb tenses sa wikang Khmer

Ayon pa kay Consul General Emma Sarne, mahalagang matutunan ng mga Pilipino sa bansa ang official language na Khmer hindi lamang para mas maunawaan ang kultura ng locals kundi, isang oportunidad na rin sa mga Pilipino para makakuha ng trabahong may magandang pasuweldo.

Sa mga interesadong lumahok sa nasabing online Khmer language classes, maaaring i-email sa phnompenhpe.consular@dfa.gov.ph ang buong pangalan, contact number at ilagay bilang subject: Request to Join Intermediate Khmer Language Classes 2021.

Source: Embassy of the Philippines in Phnom Penh, Cambodia