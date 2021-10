May mga bumisita na sa mga sementeryo matapos ianunsiyo na isasara ang ilan sa mga ito sa linggo ng Undas dahil sa banta ng COVID-19. Michael Delizo, ABS-CBN News

MAYNILA— May mga bumisita na sa mga sementeryo ilang linggo bago ang Undas.

Ito ay matapos maglabas ng abiso ang iba't ibang lokal na pamahalaan na sarado ang mga ito sa linggo ng Undas dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

Si Gloria Borja, maagang nagpunta sa sementeryo para linisin ang puntod ng kanyang yumaong asawa at magulang sa Tagaytay City. Maaga kasi nilang gugunitain ng kaniyang pamilya ang Undas nagyong taon.

“Mas okay po rin naman ngayon. Maganda rin po naman ‘yung inano nila…para hindi nagkakahawahan," ani Borja.

Nag-abiso ang Tagaytay LGU na sarado mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 ang mga pribado at pampublikong sementeryo sa lungsod.

Sa kautusan mula sa mayor's office, inabisuhan ang publikong bumisita sa sementeryo nang mas maaga o pagkatapos ng itinakdang pagsasara.

Bawal din ang mga sasakyan sa loob, limitado lang sa isang oras ang pagbisita at hanggang 200 lang ang papayagang pumasok sa sementeryo.

“Bale stubs ito na hanggang 200 para po ma-maintain natin ‘yung distancing sa loob. Then kapag po naka-200 na doon, hindi na po kami magpapapasok uli. Then, kapag po may lalabas, ibabalik po sa amin ‘yung stub, ‘yun na uli ‘yung ipamimigay namin," ani Helmer Javier ng Tagaytay rescue.

Bawal din ang pagbebenta ng mga pagkain o inumin sa loob at kailangan ding naka-face shield bukod pa sa face mask.

Ito na ang ikalawang taon na gugunitain ang Undas sa bansa na may mga pagbabawal dahil sa COVID-19. Kadalasan, dinaragsa ang mga sementeryo para sa taunang tradisyon.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News