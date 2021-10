BENGUET - Ilang hakbang lang mula sa bahay ng pamilya Teligo inilibing ang tatlong magkakapatid na nasawi nang gumuho ang lupa sa Ambiong, La Trinidad, Benguet - ang 8 anyos na si Nicklhier, 4 anyos na si Nighel, at 2 anyos na si Nickeecha.

Magkakahalong putik, tipak ng bato, at may kasamang tubig-ulan ang rumagasa pababa sa bahay nila habang kumakain ang pamilya.

Funeral march of the 3 Teligo siblings passes by the house where they were buried in a landslide when #MaringPH hit La Trinidad, Benguet last Monday.



Nicklhier, 8yrs old

Nighel Rose, 4yrs old

Nickeecha, 2yrs old pic.twitter.com/XpEGey2du3