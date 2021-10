A checkpoint was set up in Barangay Tejeros, Makati City on Sept. 17, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Patuloy pa ring babantayan ng pulisya ang pagsunod sa health protocols ng mga taga-Metro Manila kahit ibababa na ang alert level sa rehiyon simula ngayong weekend.

Sinabi ni Philippine National Police chief Gen. Guillermo Eleazar nitong Huwebes na hindi sila magluluwag sa pagpapatupad ng nananatiling restrictions sa ilalim ng Alert Level 3.

Aniya, inaasahan na ng PNP ang mas maraming tao na lalabas bunga ng pagbubukas muli ng mga negosyo gaya ng sinehan at pagdagdag sa capacity ng mga pasyalan at kainan.

Pero sabi niya, hangga’t tumatalima ang mga tao sa minimum health standard ay hindi ito magiging problema.

Nakita kasing bumaba na rin ang bilang ng mga nagkaka-COVID sa nakaraang halos isang buwan ng Alert Level 4, kaya umaasa rin si Eleazar na magpapatuloy ito sa paglipat sa bagong alert level.

Aminado naman siyang malaki ang hamon sa pagpapatupad ng health protocols sa gitna ng pagluluwag sa mga restrictions.

Bumaba na rin ang arawang bilang ng mga nahuhuling lumalabag sa curfew at minimum health protocols at paglabas ng non-authorized person outside residence kumpara sa panahon ng modified enhanced community quarantine sa rehiyon.

Kung noong MECQ ay nasa 12,000 ito kada araw noon, mahigit 10,000 na ang average sa nakaraang buwan ng Alert Level 4.

Sa kabuuan, ayon sa PNP, umabot sa 301,421 ang nahuling violators sa Metro Manila mula Sept. 16 hanggang Oct. 14.

Pitumpung porsyento o 7 sa bawat 10 hinuli ay dahil sa hindi pagsunod sa minimum public health standards.

Mahigit kalahati ang binigyan lang ng babala.

Kaya panawagan ng PNP sa publiko, sumunod pa rin sa mga panuntunan sa labas hindi lamang para maiwasang mahuli kundi dahil kailangan ito para manatiling ligtas sa sakit.

