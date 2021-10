Kasama sa mga ieendorso ni Vice President Leni Robredo sa pagkasenador sina dating Bise Presidente Jejomar Binay at Human Rights Lawyer Chel Diokno. Mga kuha nina Gigie Cruz at Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - May 11 nang pambato sa senado si Vice President Leni Robredo.

Ipinakilala niya ang anim pang nakasama sa koalisyon ng mga tatakbo sa pagkasenador nitong Biyernes.

Kasama rito sina Atty. Alex Lacson at guest candidates na sina Sen. Richard Gordon at Migz Zubiri.

Narito rin si Sorsogon Governor Chiz Escudero at Sen. Joel Villanueva, maging si dating VP Jejomar Binay.

Una nang pasok sa tiket ng Team Leni sina Sen. Risa Hontiveros at Leila De Lima, dating Sen. Antonio Trillanes IV, Atty. Chel Diokno, at dating Rep. Teddy Baguilat.

Inihayag naman ni Robredo na nais niyang kumatawan sa marginalized sector ang pipiliing ika-12 kandidato.

Kasama sa pinagpipilian dito sina Rep. Neri Colmenares at Labor Leader na si Atty. Sonny Matula.

Sabi ni Robredo, matagal na niyang gustong magkaroon ng slate na may mga kandidatong magkakaiba ang paniniwala at pinanggalingan.

Naging batayan umano sa pagpili ng kandidato ang kahandaan nila na magbuklod-buklod.

"Matagal na natin itong pinaghihirapan, to unify as many people as possible coming from diverse backgrounds. 'Di lang sa pulitika pero paminsan kahit sa paniniwala," ani Robredo.

Dagdag pa niya: "Yung mga pinili nating guest candidates, they were among the very first who responded to our calls for unity, na kahit maraming pinagdaanan ang ating kasaysayan, hindi ko naman sila nireregard ever na kaaway. Pero may mga hindi pagkakasundo sa mga daang tinahak before, yung kahandaang makipagkaisa malaking bagay na yun."