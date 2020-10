VIRAL: Isang buwaya na nagpapainit sa bato, namataan sa Balabac, Palawan

Tampok ngayon sa social media ang mga larawan ng buwayang tila nagpapahinga sa itaas ng bato sa karagatan ng Balabac, Palawan.

Ayon kay Jovic Fabello, tagapagsalita ng Palawan Council for Sustainable Development, “basking” o nagpapainit ng katawan ang buwaya na nakatutulong umano sa kanila para mas mabilis na makakilos sa ilalim ng dagat at makapanghuli ng kanilang pagkain o para sa iba pa nilang aktibidad.

Hindi naman na bago na may mga namamataang buwaya sa lugar, ayon sa may-ari ng mga retrato na si Charilaine Vargas Marcolino, na mula sa Brgy. Poblacion 6 ng naturang munisipalidad.

May mga babala rin na ipinaskil ang mga awtoridad para maiwasan ang anumang insidenteng posibleng gawin ng buwaya kapag sila ay nagambala.

Ilang insidente na rin ng pag-atake ng buwaya sa mga tao ang naitala sa bayan, kaya isa sa tinututukan ay ang information education campaign.

Makatutulong din na maiwasan ang mga insidente ng pag-atake kung maidedeklarang crocodile sanctuary ang ibang lugar na may crocodile sightings.

Nitong Miyerkoles, nag-viral din sa social media ang isang 17.11 talampakan na buwaya na hinuli ng mga mangingisda sa Taytay beach ng munisipalidad ng Simunul sa Tawi-tawi.

Ayon sa ilang residente, maaari anilang naligaw lamang ito sa beach dahil walang buwayang nakatira sa lugar nila.

Kabilang sa red list ng International Union for Conservation of Nature ang mga Crocodylus Porosus o saltwater crocodile sa Pilipinas, na itinuturing endangered species o nanganganib nang maubos. Kaya ipinagbabawal rin ng batas ang paghuli, pananakit o pagpatay sa mga ito.

— Ulat ni Rex Ruta

Watch more in iWant or TFC.tv