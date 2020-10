Ospital nanindigang COVID-19-probable ang pasyente kahit negatibo sa PCR test

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nanindigan ang pamunuan ng East Avenue Medical Center sa Quezon City na hindi mababago ang COVID-19-probable assessment na naibigay sa pasyenteng pumanaw sa emergency room nito.

Ito ay sa kabila ng negative RT-PCR test result na natanggap ng pasyente mula sa pinanggalingang ospital na Lung Center of the Philippines.

“Ito po ay assessment ng doktor base po sa mga sintomas na nakita n'ya nung time na dumating po ang pasyente sa emergency room,” ayon kay Dr. Dennis Ordoña, tagapagsalita ng EAMC.

"Kahit po sinong doktor wala pong karapatang magbago ng kaniyang assessment dahil hindi naman namin nakita."

Una nang umapela ang pamilya ng pumanaw na pasyenteng si Joselito Diaz Sr. na baguhin ang ginawang assessment sa kaniya para sana hindi ma-cremate ang mga labi nito.

Sa panayam sa TeleRadyo noong Miyerkoles, sinabi ng anak ni Diaz na si Darwin na COVID-probable ang inilagay ng sumuring doktor sa death certificate ng ama.

Namatay umano si Diaz dahil sa acute respiratory failure, pneumonia at tuberculosis. Na-tag din siya bilang COVID-probable.

Nilinaw ni Ordoña na kahit negatibo ang RT-PCR test na ginawa sa pasyente noon, COVID-probable pa rin siya base sa eksaminasyon ng doktor.

Namatay si Diaz ilang oras matapos na maisugod sa ER ng kanilang ospital.

“Napakaikli ng oras para ma-prove namin na walang COVID itong pasyente na ito kaya po siya mapapasok sa COVID-probable,” paliwanag niya.

Mabilis umanong nag-deteriorate ang kalagayan ng pasyente kung kaya hindi sila agad natukoy kung ano ang ikinamatay nito.

“Nag-expire na po siya after 4 hours. Ang COVID test na ginawa nila within the same day. Meron pa ring posibilidad na nasa incubation period pa lang 'yung PCR test kaya hindi siya nag-positive bagamat may mga sintomas na siya,” dagdag niya.

Bago dalhin sa EAMC, sabi ni Darwin na na-confine nang tatlong linggo ang ama sa Lung Center of the Philippines. Nakarekober ito at nadischarge naman.

Makalipas ang dalawang linggo, noong Oktubre 5, bumalik sila sa Lung Center para sa follow-up at doon nanghina na ang ama at nagsagawa ulit ng mga test.

Hindi na na-admit sa Lung Center ang pasyente pero sobrang baba na umano ng platelet count nito kaya ibiniyahe siya papuntang EAMC kung saan siya namatay.

“Doon po namatay ang father ko sa East Avenue. Di nila na swab 'yung father ko kasi nga daw po wala silang swab kit,” sabi ng anak ng biktima na si Darwin.